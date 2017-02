Côte d’Ivoire: Retour du frère aîné de Blé Goudé dans son village natal de Kpo

Par Connectionivoirienne.net

La nouvelle députée de Guibéroua lance un appel :

« Oublions un peu nos querelles et pensons à la réconciliation »

Le samedi 28 janvier 2016, le capitaine Boniface Blé, plus connu sous l’appellation Blé Copé a foulé le sol de Kpogrobré son village natal, six ans après un exil qui l’a emmené successivement au Ghana, au Togo puis au Bénin. C’est sous un nuage de poussière qu’il a été happé par ses nombreux parents, amis et connaissances qui avaient soif de retrouver le fils, le frère ou l’ami. D’abord dans le village de Bilahio, porte d’entrée de la sous-préfecture de Guibéroua où femmes, enfants, vieux et camarades du Cojep attendaient depuis le lever du jour, rameaux de palmier en main, symbole de la joie et de la délivrance. C’est là qu’il a reçu les premières bénédictions avant l’étape de Kpo, à 3 km de Guibéroua, au milieu d’un long cortège de véhicules et de motos.

Blé Boniface était accompagné pour ce retour en terre natale par la nouvelle députée de la circonscription de Guibéroua, Myss Dogo Belmonde. La députée qui connaît bien le capitaine Blé, au-delà, tenait à être aux côtés de sa population qui célèbre le retour d’un fils. Elle a tenu un discours bref mais dense au cours de la cérémonie d’accueil.

« Je suis venue en tant que petite sœur (de Blé) bien que je sois députée », a-t-elle dit d’entrée avant d’expliciter les liens de fraternité qui les unissent. Myss Dogo a révélé que depuis longtemps, elle était en contact avec l’exilé et celui-ci avait bien accueilli sa candidature. Il nourrissait ainsi le secret espoir que l’élection de Myss le ferait revenir au pays (en raison de son réseau de relations). Chose due, chose faite, Blé a regagné la Côte d’Ivoire et la députée était dans le coup. « Maintenant, je suis venue le remettre à ses parents », dit-elle avec un air de fierté. Puis la députée de lancer cet appel à tous ses parents de Guibéroua, en présence de toutes les têtes couronnées. « Ce n’est pas être faible que de faire profil bas. C’est parce que nous avons fait profil bas que votre fils est là. Aidez-nous à faire revenir d’autres fils en prison ou en exil. (…) Oublions un peu nos querelles et pensons à la réconciliation. C’est ce que je suis venue vous dire », a-t-elle lancé sous les applaudissements du public sous le préau Laurent Gbagbo du village.

Pour sa part, dans un discours tantôt en langue tantôt en français, Blé Copé a remercié tous ceux qui ont joué un rôle dans son retour et invité les uns et les autres au pardon. « Je suis rentré d’exil pour que des exilés rentrent », a-t-il signifié, révélant que les autorités ivoiriennes tiennent jusque-là leurs promesses. Le capitaine de douane reprend du service ce 1er février 2017, six ans après avoir quitté son poste. C’est la bonne nouvelle qu’il a donnée à son village.

