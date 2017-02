Drame non loin de Man en Côte d’Ivoire: Un forcené tue 4 personnes à coups de machette et en blesse 6 autres

La nuit du mardi 31 janvier a été dramatique dans le village de Lamapleu à 15 Km de Man. Le nommé Guillaume alias Guzo, chauffeur de Massa, originaire du village et domicilié à Kôgouin a froidement tué 4 personnes à la machette et blessé grièvement 6 autres avant d’être abattu à son tour par les jeunes du village.

Il est 21heure19 quand nous recevons un SMS libellé comme suit : « Salut à tous (tes), un malheur vient de frapper le village de Lamapleu. Un assassin est rentré dans le village et a commencé à tuer. Quatre personnes sont déjà mortes et c’est la panique dans le village qui a besoin de vos prières. Svp faites passez le message à tout le monde ». Très rapidement, nous rentrons en contact téléphonique avec Doua Sodé Antoine, chef d’un quartier du village qui confirme l’information avant de nous dire que les blessés sont en train d’être transportés au CHR de Man. A pas de course nous nous y rendons et ce qu’il nous ait donné de voir est affreux.

Que s’est-il passé ?

Selon les habitants du village de Lamapleu, Guillaume qui a débarqué dans le village en fin d’après-midi chez sa grande sœur Caroline avait surement une idée derrière la tête. Aux environs de 19 heures, les voisins vont entendre de chaudes discussions entre Guillaume et son beau-frère Mano. Guillaume aurait dit que : « quelque chose va se passer ce soir ». Il revient ensuite avec une machette et porte un coup mortel sur la tête de son beau-frère qui meurt sur le champ. Et comme si cela ne suffisait pas, Guillaume va assener des coups de machette sur le cou de sa nièce Carole âgée de 15 ans en classe de 6ème (la fille de sa grande sœur) qui meurt également. Mais le malfaiteur ne s’arrêtera pas là. Il rentre dans la cour voisine et tue une vieille dame puis un autre homme avant de s’évanouir dans la nature.

Pendant que les blessés graves étaient en train d’être évacués au CHR de Man, les jeunes du village armés de machettes et de gourdins organisent une battue. Et, aux environs de 23 heures pendant que nous faisons le constat des blessés au CHR de Man, des jeunes arrivés du village nous informent que le malfaiteur a été cueilli d’un arbre de la brousse où il se cachait et a été battu à mort par eux.

Les blessés graves que nous avons trouvés au CHR de Man: Dion Nicole 25 ans portant une grosse blessure à la tête et la main gauche amputée ; Dion Bema, 70 ans, une grosse blessure à la tête ; Gouê Laurentine, 40 ans, une grosse blessure à l’épaule et au cou ; Seu Leontine 50 ans une grosse blessure à tempe gauche et au cou et la fillette de 4 ans Gba Droh Alida sur laquelle les gens auraient marché dans la débandade. Quant au vieux Pascal mortellement atteint qui n’était pas encore arrivé au CHR jusqu’à notre départ, il serait entre la vie et la mort au village.

C’est le lieu de féliciter les infirmiers Kouakou K Archille, Diahou Daniel et leurs collaborateurs de salle qui ont toute la nuit déployé leur énergie et leur dextérité pour sauver la vie de ces blessés. Selon une source proche du village, nous avons appris ce mercredi 1er février qu’un problème de plantation de caféier serait à l’origine du drame causé par Guizo.

Doumbia Balla Moise

(District des montagnes)

