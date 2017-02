Côte-d’Ivoire Gpes parlementaires séparés Pdci-Rdr: «Ça ne gêne pas. Les partis sont encore autonomes» (Guikahué)

Par Connectionivoirienne

Le secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda est monté au créneau pour expliquer les raisons qui inclinent les deux partis de la coalition Rhdp (Pdci et Rdr) à se constituer en deux groupes parlementaires séparés. Si pour une certaine opinion, cela est une incongruité vu que des candidats ont été sanctionnés pour avoir refusé d’aller en Rhdp, Maurice Kacou Guikahué pense pour sa part que cette optique va être payante au regard de la nouvelle configuration de l’Assemblée nationale. Lisons plutôt ce qu’il a déclaré à ce sujet au cours d’un point de presse ces dernières heures.

« Ça ne gêne pas. On est à l’Assemblée et deux groupes parlementaires, c’est important. On est en démocratie, il y a le nombre aussi. Il y a le groupe Pdci, le groupe Rdr, le groupe dirigé par Mabri Toikeusse: (Udpci, Upci), le groupe Oula Privat, le groupe Méambly Evariste et le groupe non-aligné. Il y a 6 groupes. Quand on va aller à une conférence des présidents pour discuter, si on a un seul groupe parlementaire Rhdp, c’est 1 contre 5. Or là, c’est 2 contre 4. On a décidé que pour les grandes questions de la nation, on est ensemble. Et à travers ces deux groupes parlementaires, on va mieux travailler en Rhdp puis arrivé à l’Assemblée, chaque parti a son groupe parlementaire. Cela veut dire qu’il y aura des concertations obligatoires pour parler le même langage. Nous allons faire en sorte de voter ensemble, mais chacun a son groupe. C’est le vote qui compte, ce n’est pas la dénomination. Donc, ça ne gêne pas du tout. Les partis sont encore autonomes », a tenté de convaincre le tout nouveau président du groupe parlementaire Pdci Pr. Maurice Kacou Guikahué.

SD avec Tab

Commentaires Facebook

Commentaires