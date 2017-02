CÃ´te-d’Ivoire opÃ©ration « Epervier 2 »: 9.500 personnes interpellÃ©es et 195 fumoirs dÃ©truits (commissaire)

Par Hamsatou Anabo

Pas moins de 9.500 personnes ont été interpellées et 195 fumoirs détruits, au cours de l’opération « Epervier 2 », initiée en juillet 2016 pour la sécurisation du district d’Abidjan, a annoncé vendredi Allani Kouassi, commissaire principal de la préfecture de police, lors d’un point de presse.

Le bilan à mi-parcours de l’opération « Epervier 2 », qui a débuté le 15 juillet 2016, s’élève à 9.500 personnes interpellées dont 107 déférées aux parquets des communes du Plateau (quartier d’affaires d’Abidjan) et de Yopougon (Est), selon la zone dans laquelle ils ont été pris. 195 fumoirs ont été détruits et 10 bandits abattus.

« Epervier 2 » a par ailleurs permis de saisir 23 armes à feu dont 15 factices, 215 armes blanches, 723 munitions, 320 véhicules saisis.

Lors de cette opération 294 prostituées ont été interpellées et fichées. 19 travestis, 37 proxénètes déférés et 116 victimes ont été remises à l’ambassade du Nigéria. 1.500 grammes de cannabis, 4.350 boulettes de cannabis et 250 doses d’héroïne ont été saisis.

« L’opération Epervier 2 a connu une baisse d’intensité due aux nombreuses situations comme les mouvements sociaux, le référendum, les fêtes de fin d’années, car la police a été d’une rude contribution », a dit le commissaire Allani.

3.000 forces de l’ordre, toutes catégories confondues, sont déployées par jour avec 226 véhicules pour assurer la sécurité des biens et des personnes.

L’opération « Epervier 1 » avait permis à la police nationale de saisir six armes à feu, 326 armes blanches, 393 motos non immatriculées, et la destruction de 166 fumoirs.

