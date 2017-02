Côte-d’Ivoire: Koné Zakaria et Chérif Ousmane prennent les commandements de leurs nouvelles unités

Les nouveaux chefs du premier bataillon de commandos et de parachutistes (1er BCP) et de l’unité de commandement et de soutien (UCS) de l’armée de terre des forces armées de Côte d’Ivoire (FACI), les lieutenants colonels chérif Ousmane et Koné Zakaria ont été officiellement installés vendredi, par le chef d’état-major de l’ armée de terre, le général de brigade Julien Kouamé.

Les deux nouveaux chefs militaires ont reçu, lors de la cérémonie solennelle à l’ancien camp d’Akouédo-Cocody (Abidjan), les drapeaux de leurs unités respectives, symbole du début officiel de leur commandement.

Le lieutenant-colonel Chérif Ousmane a pris les rênes du 1er BCP, en remplacement du colonel Jean Hubert Ouassenan, promu commandant de l’école des forces armées (EFA) de Zambakro. Koné Zakaridja remplace à la tête de l’UCS, le Commandant Inza Fofana, devenu ainsi le 6è Commandant de cette unité. Le Commandant Inza Fofana se consacrera entièrement au Centre de coordination des décisions opérationnelles (CCDO).

Avec AIP et agences

