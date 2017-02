Le congé de février supprimé et les congés de pâques réduits en Côte-d’Ivoire, suite à la grève des fonctionnaires

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a annoncé hier la suppression des congés de février et la réduction des jours de congés de Pâques de cette année.

Les congés de février, initialement prévus du vendredi 17 au jeudi 23 du même mois, sont supprimés.

Les vacances de pâques, qui devaient avoir cours du mercredi 12 au lundi 24 avril, sont reprogrammées du mercredi 12 avril à midi au lundi 17 avril 2017 inclus.

Ces deux aménagements majeurs du calendrier scolaire ont été annoncés, hier, à Cocody, par Méa Kouadio, directeur des lycées et collèges, lors d’une rencontre de tous les acteurs du système éducatif présidée par Kandia Camara.

La ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a expliqué que la décision de revisiter les dates des congés scolaires découle de la volonté du gouvernement de rattraper le retard accusé du fait des trois semaines de grève observées récemment par les syndicats de la Fonction publique. Et qui ont bloqué l’école ivoirienne.

« Je m’excuse auprès des parents d’élèves que cette mesure pourrait affecter. Mais il est important pour nous de mener à terme le programme scolaire et d’organiser les examens de fin d’année aux dates initialement prévues », a relevé la ministre.

Avant de plaider en faveur d’une trêve sociale, particulièrement dans le système éducatif national. « S’il y a une autre grève, nous ne pourrons plus organiser les évaluations et les examens de fin d’année scolaire. On sera obligé d’aller à une année blanche ou sacrifier les grandes vacances. Et ce sera dommage », a averti Kandia Camara.

La mesure gouvernementale indique également que l’arrêt des notes du deuxième trimestre est fixé au 24 mars 2017. Celui du troisième trimestre est fixé au 26 mai 2017. Quant aux grandes vacances, elles sont maintenues du 28 juillet au 11 septembre 2017.

GERMAIN GABO

Fraternité Matin

