Côte d’Ivoire: 4 Facultés et 5 grandes écoles à terme, les cours démarrent ce lundi à l’Université de Man

Man – L’Université de Man ouverte, les cours de l’année académique 2016-2017 démarreront lundi, a annoncé le Conseil de l’institution lors de sa première réunion de rentrée, mercredi, dans sa salle de conférence en présence des autorités administratives, élus, directeurs régionaux et chefs de services du District des Montagnes.

La présentation de l’Université de Man à travers sa conception, son organisation et son fonctionnement, du personnel administratif et enseignant et le découpage de l’année académique et des étudiants ont constitué le menu de l’activité qui marquait l’ouverture effective l’institution.

Créée par décret 02015-776 du 9 décembre 2015, modifié par décret pris en conseil des ministres du mercredi, l’Université de Man et un établissement public administratif d’Enseignement supérieur et de Recherche pluridisciplinaire qui a pour mission principale d’assurer la formation des cadres scientifiques et techniques spécialistes du développement local rural et communautaire.

«L’Université de Man est principalement orientée dans les domaines des sciences de la terre et de l’atmosphère, les mines, et l’énergie, la métallurgie, la mécanique et la maintenance industrielle et les sciences des matériaux», a précisé le président de l’Université, Pr Coulibaly Lacina.

Elle regroupe quatre unités de formation et de recherche (UFR), cinq grandes écoles, un centre de recherche et un institut. Les UFR sont celles des sciences et technologie, des sciences géologiques et minières, d’ingénierie agronomique, forestière et environnementale et l’UFR des sciences médicales, avec pour objectif de développer à terme un Centre hospitalier universitaire (CHU) au sein du District des Montagnes.

Quant aux écoles, elles se composent de l’école des Mines et de l’Energie, des écoles de la métallurgie et des matériaux, de la Mécanique, de l’Electronique et de la Maintenance, de la Formation continue de l’Université de Man et les classes préparatoires d’entrée dans les grandes écoles de Man. Il y a en plus, un centre de recherche et un Institut de recherche qui sont, selon le Président Coulibaly, l’une des spécificités de cette Université.

A terme, l’Université de Man pourrait recevoir 20 000 étudiants. indique la présidence. Pour cette première année, elle accueille 429 étudiants dont 320 en tronc commun des sciences biologie, géologie et minières, 49 étudiants en maths, informatique, physique et chimie et 60 dans les écoles préparatoires. Au moment où se tenait la cérémonie, une centaine d’étudiants avaient formalisé leur inscription sur la plateforme dédiée aux inscriptions des nouveaux bacheliers.

Les 429 étudiants seront formés par 28 assistants triés sur le volet et appuyés par une dizaine d’enseignants séniors.

gem/akn/fmo

AIP

