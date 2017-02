Côte d’Ivoire: Pas de vente à Abidjan pour les CD de Serges Kassy sans sticker

Depuis son exil de France, Serges Kassy, un membre de l’ex-galaxie patriotique et artiste résistant pro-Gbagbo , a annoncé la mise sur le marché d’un nouvel album de douze titres à compter du vendredi 3 février 2017 intitulé « Loin des miens ».

Joint à ce sujet le chargé de la communication du Bureau ivoirien des droits d’auteurs (Burida) a indiqué que cet album n’a pas été stické.

« Quelle que soit la nature d’une œuvre musicale , elle doit être stickée d’abord avant d’être mise sur le marché discographique. Or, Serges Kassy veut vendre son nouvel album en Côte d’Ivoire alors qu’il n’a encore pris aucun contact avec le Burida. Pour nous, c’est de la piraterie. Il faut que tous les CD soient stickés même si l’album a été produit en France. Pour ce qui est de la rumeur de censure qui court, il en est rien », a indiqué David Kouamé.

« Avenir solidaire » est le nom du clip que l’artiste a posté sur Youtube et sur sa page officielle facebook. Il a donné le mot d’ordre à ses fans et aux autres résistants d’envahir tous les réseaux sociaux avec ce clip et de le partager au maximum. À travers ce clip , Serges Kassy révèle que les pro-Gbagbo se sont organisés en résistants depuis Paris et autres villes européennes.

