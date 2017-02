Côte-d’Ivoire La Haye: Reprise du procès Gbagbo/Blé Goudé devant quelques centaines de partisans

La Haye/Connectionivoirienne

Comme d’habitude depuis 2011, les patriotes ivoiriens et amis africains et européens, sont arrivés de plusieurs villes européennes, dont principalement Paris pour assister à la reprise du procès contre leur mentor Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé. Le froid de ce début de février ne les a pas empêchés de faire le déplacement en bon nombre. La Police à La Haye les estime entre 200 à 300, les organisateurs avancent eux 1000 manifestants. Comme c’est très souvent le cas, les manifestants n’ont pas été autorisés à se rassembler aux abords du nouvel immeuble de la CPI. La mairie leur a plutôt octroyé un grand espace gazonné, bien connu dans la ville pour les manifs qui y sont regulierement organisées, située au centre-ville, non loin de la gare centrale de train.

Ces derniers jours, les partisans de Gbagbo, Affi et Blé Goudé se sont affrontés sur les réseaux sociaux suite à la publication d’une vidéo par un ex-sous-officier gendarme ivoirien, qui serait réfugié en Scandinavie. Dans cette vidéo, le nommé Johnny Pacheco, affirme avoir croisé un Laurent Gbagbo malade et affaibli à la prison de Scheveningen. L’ex Chef de l’état, auourd’hui âgé de plus de 72 ans ne représenterait plus l’avenir de la jeune génération, selon l’auteur de la vidéo. La levée de boucliers contre l’ex sous-officier ne s’est pas faite attendre.

C’est donc dans un fort contexte de division que le procès reprend. Le petit nombre relatif de manifestants peut être la conséquence des nombreuses dissensions qui traversent l’ex majorité présidentielle. De nombreux «cadres» proches d’Affi N’guessan notamment, ne se sentent plus concernés par ce que qui se passe à La Haye. D’autres refusent de faire comme par le passé le déplacement de La Haye, craignant de se faire agresser.

Lu pour vous

#Haye : #GBAGBO Ayooo !!!

Les fiers patriotes ivoiriens en route pour la Haye afin de témoigner de leur soutien à Laurent GBAGBO. Félicitations aux organisateurs.

Hé très chers Gbagboïstes, n’oubliez pas de dire au #vieux là que nous l’aimons énormément, qu’il nous manque et que nous attendons impatiemment sa sortie de prison et son retour au pouvoir. DIEU l’a déjà écrit et nous savons que sa réalisation est maintenant en cours.

Alors bon voyage à vous dignes #GOR et que DIEU vous accompagne. On est ensemble !!!

Kakry Khaza / #REZOPANACOM

Commentaires Facebook

Commentaires