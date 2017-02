Alors que son procès a repris ce lundi à la Cour Pénale Internationale (CPI), des rumeurs s’amplifient sur l’état de santé de Laurent Gbagbo.

L’ex animatrice à la Radio Télévison Ivoirienne (RTI) Leonie Konian qui a rendu visite à l’ex chef d’Etat ivoirien ces derniers jours a tenu démentir cette information, avant de faire des précisions sur ce que ce dernier et son avocat ont décidé concernant les visites privées.

Depuis quelques jours, je lis ça et ça des postes sur l’état de santé supposé alarmant (?) du président Gbagbo… À toutes fins utiles je voudrais dire qu’il m’a fait l’honneur de me recevoir les 24, 25 Janvier 2017 de 13h à 16h45 et le mercredi 26 Janvier de 11h 00 à 16h45.

Au cours de ces trois jours, j’ai échangé le père et le mentor que j’ai toujours connu et apprécié. J’ai retrouvé le Gbagbo combattif, alerte et très à l’écoute qui a contribué à ma prise de conscience politique. Pendant trois jours j’ai eu la chance de côtoyer l’historien et de comprendre les grands changements politiques qui se déroulent dans le monde et ses implications pour l’Afrique notre continent. J’ai pris congé du Président Gbagbo en promettant de revenir pour la réouverture du procès le 06 Février, avec tous les Ivoiriens comme je l’ai fait il y a un an de cela. Je voudrais donc rassurer les uns et les autres le Pr Gbagbo va bien !!! Il va très bien ….Aussi bien que se porte une personnalité de son âge qui toute sa vie s’est battue pour son pays . Nous le verrons sur les ondes à partir du 06 Février dès que la CPI autorisera la retransmission de son procès », a indiqué la fille de feu François Konian via son réseau social, avant de préciser Je voudrais également dire que le Président Gbagbo en premier et Me Altit ensuite mettent un point d’honneur à ce que les visites privées que nous effectuons à la Haye restent effectivement PRIVEES (ne serait -ce que pour l’instruction du procès en cours ) … depuis 2012 que j’y vais REGULIEREMENT c’est la première fois que je déroge à cette règle et j’espère que cela sera la dernière », a-t-elle conclu

Avec Koaci

