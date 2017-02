Côte d’Ivoire: Detoh Letho apporte un démenti à son expulsion de l’Armée

(AIP)- L’ancien Inspecteur général des Armées, le Général de brigade Detoh Letho a apporté un démenti à sa prétendue expulsion des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI). Dans un entretien accordé vendredi à l’AIP, le Général Detoh Letho Firmin a apporté un « démenti formel » aux allégations publiées par certains quotidiens affirmant son expulsion des Forces armées, suite aux récents réaménagements effectués par le Président Alassane Ouattara au sein de l’Armée. « Je ne suis plus en fonction parce que j’ai fait valoir mes droits à la retraite le 31 décembre 2016 et non parce que j’ai été sanctionné », a-t-il déclaré. Le général Detoh Letho a expliqué qu’il a toujours obéi en toute loyauté à sa hiérarchie.

Commentaires Facebook

Commentaires