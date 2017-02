Le Franco-Ivoirien Djibril Cissé arrête officiellement à 35 ans

35 ans et c’est terminé. Le fils de l’ex-international ivoirien Mangué Cissé, Djibril Cissé vient d’annoncer sa retraite de manière officielle via un communiqué publié sur le site de Yahoo Sport. « J’ai aimé être footballeur. Jusqu’à maintenant, le ballon a été toute ma vie. J’aurais aimé poursuivre une carrière interrompue malgré moi mais il me faut admettre aujourd’hui que le football, c’est fini », a-t-il ainsi expliqué.

Depuis son départ de Bastia à l’été 2015, l’ancien joueur de l’AJA et de l’Olympique de Marseille, entre autres, a eu une actualité assez mouvementée. En octobre 2015, il annonçait sa retraite, avant de revenir sur sa décision. Pas plus tard qu’en novembre dernier, il déclarait encore chercher un club : « je veux rejouer au foot si possible. Je me suis fait poser une prothèse de hanche et ça se passe étonnamment bien. Je pense qu’au mois de janvier je pourrais aider un club qui voudra bien prendre le pari. Je pense que je peux encore rendre service ». Entre temps, il avait notamment dû déclarer dans l’affaire de la sextape de Valbuena, avant d’être libéré.

Seulement, l’ancien international tricolore n’a pas trouvé preneur et ne pourra pas atteindre la barre symbolique des 100 buts en Ligue 1. Son avenir ? La musique, la mode, et un poste de consultant chez Yahoo Sport. « C’est avec la même passion que je vais entièrement me consacrer à la musique, à la mode et à Yahoo Sport. Je vais m’investir corps et âme dans ma carrière de DJ, de producteur et de consultant ainsi que développer ma marque de vêtements. Merci à tous pour votre soutien. L’aventure continue, une autre vie commence. Un lion ne meurt jamais », a-t-il confié. Une chose est sûre, Djibril Cissé n’aura pas le temps de s’ennuyer !

Avec Footmercato.net

