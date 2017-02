Côte d’Ivoire: Youté s’engage avec un autre groupe parlementaire, Méambly Evariste en colère, annonce une plainte

Le député réélu de la circonscription électorale n°092 regroupant Kouibly, Nidrou, Ouyably-Gnondrou et Totrodrou, communes et Sous-préfecture, Youté Wonsebeo Innocent, a finalement signé pour être membre du groupe parlementaire « Vox populi, vox dei ». C’est lui-même qui nous a donné l’information, lundi 6 février 2017, au cours d’un échange téléphonique. Le député indépendant a acté, depuis le vendredi 3 février 2017, son appartenance à ce groupe présidé par le député d’Aboudé, Attobrou, Guessiguié, Grand-Morié, Loviguié et Oress-Krobou, commune et Sous-préfecture, Agboville Sous-préfecture, M’Bolo Nando Martin. « Je suis au groupe parlementaire « Vox populi ». J’ai choisi d’appartenir à un groupe indépendant. Parce que je suis un élu indépendant. Dès l’instant où le groupe (de Méambly) n’est plus indépendant, je n’y ai plus ma place », nous a confié Youté Wonsebeo Innocent. A la question de savoir si le groupe parlementaire « Agir pour le peuple » présidé par M. Méambly n’est plus indépendant, M. Youté a répondu ceci : « Si on s’en va offrir le groupe au président Bédié, et que je retrouve mon nom dans les journaux, que j’ai été financé alors qu’il n’en était rien», je ne peux plus faire partie de ce groupe parlementaire.

Le député Youté faisait allusion au déplacement à Daoukro, mardi 3 janvier 2017, du député réélu de la circonscription électorale de Facobly, Guezon, Koua, Semien et Tieny-Seably communes et Sous-préfectures. Ce jour-là, Evariste Méambly a informé Bédié, le président de sa formation politique, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci), qu’il a soutenu des candidats aux législatives 2016 avec qui il compte former un groupe parlementaire au Parlement.

Se voulant explicite, Youté Innocent a dit qu’il ne sentait « plus le caractère indépendant » du groupe parlementaire de Méambly Évariste.

De son côté, Méambly Evariste n’apprécie guère ce départ de son collègue pour le groupe dont les Yasmina Ouégnin, Koudougnon Philibert et autres sont membres. En tout cas, c’est ce qu’il nous a indiqué, lundi 6 février 2017, par téléphone. Il nous a révélé avoir d’ailleurs saisi son conseil juridique pour donner une suite à cette affaire. « D’abord, mon avocat a fait une sommation interpellative adressée au président Soro Guillaume pour annuler la seconde signature de Youté… L’article 12 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale dit qu’aucun député ne peut signer dans deux groupes parlementaires…On va l’assigner en justice pour préjudice moral au plus tard (ce) mardi. Nous allons introduire une action au civil pour demander des dommages et intérêts », a annoncé Méambly Evariste. Qui compte s’appuyer sur l’ « engagement sur l’honneur » que Youté Innocent a signé le 21 décembre 2016 pour intégrer le groupe parlementaire « Agir pour le peuple ». Le document, dont nous avons avons reçu copie, a été légalisé le 23 décembre 2016 à la mairie du Plateau, avant même que l’élection ne soit reprise le samedi 28 janvier 2017 à Kouibly. « Je soussigné Youté Wonsebeo Innocent, député indépendant élu aux élections législatives du 18 décembre 2016 dans la circonscription électorale n°092, m’engage sur l’honneur à intégrer le groupe parlementaire « Agir pour le peuple » dirigé par l’honorable Méambly Tié Evariste Edouard, président du Conseil régional du Guemon, et ce durant toute la mandature (2016-2020) à l’Assemblée nationale. En foi de quoi, le présent engagement est établi pour servir et faire valoir ce que de droit », lit-on dans l’ « engagement sur l’honneur ».

Avant même de rejoindre officiellement le groupe de M’Bolo Martin, Youté Innocent et Méambly ont échangé, jeudi 2 février 2017, à Marcory. Cette rencontre a, visiblement, accouché d’une souris. Puisque c’est le lendemain que l’élu de Kouibly a rejoint le groupe « Vox populi, vox dei ».

« Je dois signer normalement (avec un autre groupe), mais je ne l’ai pas encore fait. Parce que j’ai dit que je ne le ferai pas avant de t’avoir (M. Méambly, Ndlr) rencontré. Moi même, je dis que le papier que tu as (l’engagement sur l’honneur), c’est moi même qui l’a signé. En clair, j’ai signé un engagement avec le grand frère Méambly Evariste…Je vais signer dans ce groupe, ce n’est pas pour M’Bolo. C’est pour la personne qui est venue me le demander. Mais j’ai dit que je m’en vais rencontrer mon frère (Méambly) pour discuter avec lui parce qu’on s’est dit des choses, et après je vais signer. C’est pourquoi, je t’ai dit, toute à l’heure, que je dois signer, mais je ne l’ai pas encore fait… », soulignait ce jeudi-là Youté Wonsebeo Innocent dans le bureau de Méambly Evariste à Marcory.

Source : Soir Info

Légende : Youté Innocent (à g.) et Méambly Evariste ne parlent plus le même langage.

Commentaires Facebook

Commentaires