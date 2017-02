Côte d’Ivoire: « Un gouvernement d’union s’impose… », affirme Sam l’Africain

Le président de la Nouvelle alliance de la Côte d’Ivoire pour la patrie (Nacip), Sam l’Africain, a réclamé, hier, la mise sur pied d’un gouvernement d’union et de transition pour sortir le pays de la situation dans laquelle il est actuellement en vue de son repositionnement après la crise de 2011. Il a exprimé la position de sa formation sur la situation socio-politique, à travers une conférence de presse, au siège du parti, à l’immeuble Atlas, au Plateau. “Le gouvernement Gon a commencé à créer plus de problèmes qu’il n’en résout. Dans sa composition, la majorité des ministres est issue du nord. C’est la manifestation de la xénophobie que le Rdr a de tout temps manifesté… La Nacip demande la mise en place d’un gouvernement d’union et de transition”, a déclaré Sam l’Africain. Qui a menacé de mener des actions en vue de paralyser le pays au cas où le pouvoir refuserait de s’exécuter. “Nous allons faire des actions en vue de paralyser les commerces dans tout le pays. Je précise que ça sera un mouvement pacifique”, dira-t-il et d’ajouter: “Nous avons un gouvernement prêt dans lequel tous les Ivoiriens se reconnaîtront”.

Le président de la Nacip a souligné, contrairement aux discours repris en longueur de journée, que les agissements du chef de l’État ne font qu’accentuer la division entre les Ivoiriens. “Le président est issu du nord; le président de l’Assemblée nationale est du nord; le président de la Cei est du nord; le président de la Cour suprême est du nord; le Premier ministre est du nord; le Grand médiateur est du nord. Est-ce que les nordistes sont les seuls intelligents dans ce pays ?”, s’est-il interrogé.

Sam l’Africain a tenu à préciser qu’il n’a rien contre les ressortissants du nord. “Je suis moi-même du nord. Ma femme est du nord. Je parle plutôt par rapport à l’avenir”, a-t-il révélé .

Le conférencier a dénoncé l’attitude du chef de l’État face à la mutinerie. “Sa promptitude à céder devant les mutins, qui ne sont en réalité que des ex-combattants de la rébellion, est là preuve qu’il a cautionné cette mutinerie”, avancera-t-il.

Le patron de la Nouvelle Alliance de la Côte d’Ivoire pour la patrie a, par ailleurs, pointé du doigt la corruption ambiante dans laquelle baigne le pays et qui se manifeste, selon lui, par des scandales dans l’attribution des marchés concernant l’exécution des travaux publics. À cet égard, Sam l’Africain a annoncé une conférence de presse la semaine prochaine pour évoquer une affaire dans laquelle serait impliqué un ministre.

La position de la Nacip rejoint celle exprimée par l’Alliance des forces démocratiques (Afd), coalition à laquelle appartient le parti.

César Ebrokié

Notre Voie

Commentaires Facebook

Commentaires