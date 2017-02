Côte-d’Ivoire en voyage à Paris: Gon Coulibaly déjà essoufflé ?

A peine un mois à la Primature et déjà essoufflé ?

Comme on pouvait s’y attendre, le nouveau premier ministre de Ouattara ne tient pas le rythme.

A partir d’aujourd’hui, il se rend à Paris pour un séjour privé. Le séjour privé est le terme usité pour désigner un séjour médical, chez les politiciens africains. Amadou Gon Coulibaly ne pourra donc pas suivre le rythme de Daniel Kablan Duncan ou du prédécesseur de celui-ci Ahoussou Jeannot ou encore de Soro Guillaume.

Il faut craindre qu’avec un exécutif essoufflé, puisque le chef de l’Etat lui-même multiplie les séjours privés en France, surtout depuis son opération chirurgicale, en 2014. On note que depuis sa nomination, le nouveau premier ministre a eu une seule activité publique. En effet, on l’a vu aux cotés de la ministre de la santé, Goudou Coffie, à l’hôpital de Port-Bouët où il a annoncé un conseil présidentiel sur la santé. Une annonce gratuite puisque le même Ouattara avait déclaré 2015, l’année de la santé, sans qu’aucun Ivoirien ne sente une amélioration dans ses conditions sanitaires. La fameuse couverture maladie universelle lancée avec faste par le président, a déjà vu jour sur papier, mais dans les faits, rien n’a encore été fait. Quand on sait que Gon a des problèmes de santé, on a vraiment des raisons de craindre qu’il ne puisse pas avoir la force requise pour ce poste.

Surtout que ses débuts à la primature laissent dubitatifs. Son seul fait d’armes jusque-là est d’avoir renvoyé tous les hommes de Duncan, sans exception, du chargé d’étude eu chef de service en passant par les conseillers, en les remplaçant petit à petit par des hommes du cercle tribal, comme les gens du RDR savent le faire.

Eric Abougan

