Armée et armées en Côte-d’Ivoire: Les caressés et les brimés

Vous n’avez pas remarqué? la Garde républicaine (GR) et la Garde de sécurité présidentielle (GSPR) ne sont pas sorties pour tuer dans l’œuf le soulèvement des éléments de la Force spéciale à Adiaké, le 07 février 2017. Tout comme elles sont restées tranquillement dans les casernes à l’occasion de la mutinerie des soudards à Bouaké, les 06 et 07 janvier 2017, laissant le Pouvoir négocier avec les soldats mécontents.

Mais quand les gendarmes, s’estimant oubliés, ont tenté, à partir du 17 janvier, d’occuper les rues pour se faire entendre notamment à Yamoussoukro, GR et GSPR ont utilisé la manière forte. Elles sont sorties de leur silence pour lancer l’assaut, occasionnant quatre tués. Dans les FRCI devenues FACI, il faut se rendre à l’évidence qu’il y a armée et armées: certaines sont caressées dans le sens du poil et d’autres sont brimées.

F. Bally

