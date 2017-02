Des milliards pour les mutins en CÃ´te-dâ€™Ivoire: L’opposition Ã  Ouattara aux abonnÃ©s absents

Voilà un sujet qui devrait intéresser l’opposition ivoirienne

Sous pression, le gouvernement prépare une loi rectificative du budget

Selon le journal Politik Afrique, le gouvernement ivoirien s’apprête à concocter une loi rectificative qui intégrera les nouvelles charges budgétaires qui n’avaient pas été prises en compte dans le budget, notamment les fonds versés aux 8400 soldats, ex-combattants intégrés à l’armée, après leurs bruyantes manifestations du mois de janvier. Abdourahmane Cissé, le ministre du budget et du portefeuille de l’Etat introduira la loi rectificative dans les jours à venir en conseil des ministres. Le budget 2017 estimé à 6501 milliards fcfa. La récompense au bout des kalachs ? Et comme le dit un ami observateur de la scène politique ivoirienne « L’opposition ivoirienne actuelle est sans venin politique et ne contribue pas à un débat politique susceptible d’huiler le processus de démocratisation de la vie publique ». Mieux, les journaux proches de l’opposition passeraient leur temps à ne traiter que l’actualité made in CPI, Gbagbo et refusent de traiter les autres sujets pourtant importants pour les lecteurs ivoiriens….Nous y reviendrons.

( Philippe Kouhon)

