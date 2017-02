Côte d’Ivoire: Une usine de transformation de cacao aux portes de Bangolo

« Il faudra dire un grand merci au Maire car c’est grâce à sa détermination et à sa disponibilité que tout est entrain de bien se passer ». Ces mots sont de M. Michel Oulouadé, ressortissant de Bangolo et résident à Parma en Italie.

En effet, il y a quelques jours que nous annoncions la construction d’une usine de transformation de cacao à Bangolo. Une première rencontre a déjà eu lieu à Bangolo, dans ce cadre entre le Maire Sah Evariste et Généviève Oulouadé qui avait à ses côtés Michel Oulouadé. Notons que Madame Oulouadé Généviève native de Bangolo, est la présidente des Wê de Parma. Mais si le projet peut voir le jour aujourd’hui, c’est bien grâce au comité des sages Wê d’Italie. Michel Oulouadé en est le président. « C’est le comité qui a eu l’idée et qui a cherché les investisseurs pour la réalisation du projet. » Nous informe –t-il. Et d’ajouter : « En outre, un projet d’une telle importance ne peut pas se faire dans une ville sans que le Maire n’y soit engagé. C’est grâce au Maire que nous avons pu avoir les documents nécessaires que les partenaires nous ont demandés avant d’engager les études de faisabilité du projet. Tu sais Philippe moi je collabore avec le Maire qui est là et je dois reconnaître sa disponibilité totale dans ce projet. Mon seul souci c’est le développement de Bangolo et offrir des opportunités à nos jeunes frères. Si on doit écouter les on dit on ne fera jamais rien pour nos enfants et pour notre ville ». Et de conclure : « Mme Francesca Tirelli, Pca de la société qui a élaboré et qui suit le projet est déjà à Abidjan. Une autre délégation des partenaires italiens composée du responsable de la banque qui finance le projet, le constructeur de l’usine arrive le 19 février prochain à Abidjan. Ils se rendront avec le Maire du 20 au 24 février à Bangolo pour rencontrer les planteurs et visiter le site où l’usine sera construite. Il y a aussi ceux qui vont acheter le café. Nos parents sont très contents et ils se préparent à les accueillir. Je suis vraiment très content car c’est un rêve qui est entrain de devenir réalité ».

La pose de la première de cette usine construite sur un site situé entre les villages de Ginglo-zagna et Béoué sur l’axe Bangolo-Duekoué aura lieu au mois d’Avril suivi de sa construction immédiate. Le projet d’un coût prévisionnel de 6,5 milliards de Fcfa va transformer près de 12 000 Tonnes de nos fèves de cacao sur les 36 000 T que produit la seule région du Guemon. « Il faut noter que ce sont 4 milliards qui vont servir à la construction de l’usine. Les 2,5 milliards restant vont être investis dans divers projets de développement du département de Bangolo. Marché, routes, réhabilitations d’infrastructures sociales, soutien aux femmes et aux jeunes ect » nous dit le Maire de Bangolo, visiblement heureux de voir un tel projet créateur d’emploi dans sa localité.

Enfin, la construction de cette unité de transformation de cacao vient à point nommé au moment où la Côte d’Ivoire, premier pays producteur de cacao, vient de suspendre du fait de la chute des cours des marchés mondiaux, la vente de sa récolte principale d’octobre 2016 et la récolte intermédiaire. Le Conseil du café cacao qui entend ici gagner du temps qu’il faut aux cours de l’or brun de repartir à la hausse projette même d’interrompre les ventes par anticipation de la récolte 2017-2018 qui n’a pas encore poussé.

