Rhdp Côte-d’Ivoire: Bédié milite pour le retour de Mabri et Gnamien

Face au retard dans la concrétisation de l’avènement du parti unifié, à la crise avec l’Udpci , à l’absence d’un groupe parlementaire Rhdp à l’Assemblée nationale , sans oublier l’annonce d’un Congrès du Rdr pour adouber Amadou Gon comme Président du parti , le Président Henri Konan a entrepris des consultations avec le Président Ouattara.

À la suite de cela il a eu des échanges aussi bien avec les responsables de l’Udpci , que de l’Upci et du Mfa.

Selon nos informations, Henri Konan Bédié souhaite reconstituer le Rhdp initial et originel . Et faire avancer le projet de parti unifié , le grand rassemblement des Houphouetistes.

Mais le Président du praesidium du Rhdp n’entend pas réaliser cette unité sans demander au Pdci , et à l’ensemble des partis d’apporter un soutien ferme et sans conditions au Président Alassane Ouattara.

Un aspect qui pourrait susciter des réserves , au niveau de l’Udpci et de l’Upci qui disposent désormais d’un groupe parlementaire autonome. Affaire à suivre.

In L’intelligent d’Abidjan

