Côte-d’Ivoire: Des villages incendiés dans le Bafing

Les feux de brousse ravagent plusieurs villages et plantations dans le Bafing Les villages de Desséné, Yoh et Ohisso été sinistrés en début février par des feux de brousse. Si aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, les dégâts matériels sont énormes, et concernent les cases, des vivres et autres biens des populations. A Ohisso dans la sous-préfecture de Foungbesso, c’est plutôt plusieurs hectares de café qui ont été ravagés par le feu qui aurait auparavant réduit en cendre quelques cases du village.

Depuis lors, des élus et cadres sont à leur chevet pour apporter qui de l’argent, qui des vivres. Le député Mamadou Sanogo, ex ministre de la Construction, le président du Conseil régional Diomandé Lassina et le maire Bamba Lamine de Touba. Quant aux cadres Doumbia Adama appelé Doum Fils et Namahoua Bamba, ils ont offert de fortes sommes d’argent au village Yoh. Pour sa part le Directeur Général de l’ONI, Konaté Diakalidia et sa Plate-forme Bafing de Demain (B2D), auraient octroyé de nombreux dons en vivres à Desséné et à Yoh également. Mais au regard de l’ampleur des dégâts, d’autres bonnes volontés seront les bienvenues. C’est le lieu de sensibiliser les populations sur les feux de brousse en cette période de vent d’harmattan.

Bayo Lynx, à Touba

