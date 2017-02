Côte-d’Ivoire: Les agriculteurs de café-cacao en grève illimitée

Koné Moussa et Bilé bilé, respectivement responsables du Syndicat national agricole pour le progrès en Côte d’Ivoire (SYNAP-CI) et de la Coordination nationale des planteurs de Côte d’Ivoire (CNPCI) annoncent une grève pour le 15 fevrier 2017 si le blocage lié à la commercialisation du café-cacao perdure jusqu’à cette date . Un blocage lie à la commercialisation du café cacoa , dont on ignore les causes réelles.

Par ailleurs, après une rencontre entre le Président de la SYNAP-CI et les responsables du conseil du café-cacao, les responsables de l’instance de controle du café-cacao avaient promis régler ce problème à la fin du mois de janvier 2017. Mais c’est avec stupeur que nous observons que le blocages perssistent

Aussi, les planteurs menacent de fermer en complicité avec les autres organisations partenaires, tous les bureaux du Conseil café-cacao à partir du 15 février à l’intérieur du pays et de façon illimitée si cette situation n’est pas réglée.

Mahamadou Diarra

Leadernews.net

