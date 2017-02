Six journalistes interpellés en Côte-d’Ivoire: Lobognon accuse Lakpé (CNP) de n’avoir pas « joué pleinement son rôle »

Le régulateur de la presse n’a pas « joué pleinement son rôle », selon un ex-ministre

Par Lambert Kouamé

L’ancien ministre ivoirien des Sports Alain Lobognon a reproché lundi au Conseil national de la presse (CNP, régulateur de la presse écrite) de n’avoir pas « joué pleinement son rôle », 24 h après l’interpellation et la détention de six journalistes pour « divulgation de fausses informations » sur la mutinerie de soldats des Forces spéciales.

« J’accuse le CNP et ses membres. Ces régulateurs des médias auraient pu jouer pleinement leur rôle au lieu d’inciter la Justice à poursuivre des journalistes », a posté M. Lobognon sur sa page facebook.

L’ancien ministre qui « condamne et déplore » cette garde à vue, estimant que » la Côte d’Ivoire n’en a pas besoin » a affirmé que « détenir un journaliste pour quelques secondes, c’est retirer au pays des points sur ses indices de libertés et de démocratie ».

Dimanche, Vamara Coulibaly, Yacouba Gbané et Franck Bamba Mamadou, respectivement directeurs de publication des quotidiens ivoiriens l’Inter et Soir Info (indépendants), Le Temps et Notre Voie (opposition), qui répondaient à une convocation de la gendarmerie, ont été arrêtés et incarcérés dans un camp de gendarmerie.

Leurs collaborateurs Hamadou Ziao (rédacteur en chef de l’Inter), Jean Bédel Gnago (Soir info) et Ferdinand Bailly (Le temps) sont également détenus pour les mêmes raisons.

