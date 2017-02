Le préfet de région, l’évêque et le commandant apportent leur appui

Le professeur Coulibaly Lacina, président de la jeune Université de Man a animé lundi 13 février 2017 au sein de son établissement un point de presse. En présence du professeur Diawara Adama, conseiller du président de la république et de M. Dembelé Macky coordonnateur PDU.

Il a été question d’indiquer les actions de communication et de sensibilisation, faire le point du déploiement du personnel, des inscriptions des étudiants orientés, la séance d’explication et d’information des étudiants, le démarrage effectif des cours et le découpage de l’année académique et les conditions sociales des étudiants.

Au cours de ce point de presse, le président de l’université de Man a annoncé l’appui fort appréciable des autorités de la région. Il a aussi annoncé le début effectif des enseignements depuis le lundi 6 février 2017.

Dans le souci d’efficacité, le président de l’U-Man a rapidement créé les conditions de déploiement du personnel qui est en place depuis janvier (président, deux vice-présidents, secrétaire général, chef de la scolarité et son personnel, le responsable académique avec son secrétaire principal pour l’organisation des cours)

Au jour d’aujourd’hui l’on dénombre 338 inscrits sur la plateforme en ligne, soit 78,78%, 220 fiches retirées, 171 inscrits physiques, soit 39,86. Inscrit TC SBGM : 13,6 ; TC MIPC : 11, prépa Geo Mine : 13.

«Nous demandons aux étudiants d’achever leurs inscriptions, car la semaine prochaine des contrôles strictes s’opéreront », a indiqué le président de l’U-Man.

Au cours de la réunion du 1er février qui s’est déroulée en présence de l’ensemble des autorités de la ville, un accent particulier a été mis sur le parcours de formation. Il a aussi été mis en exergue certaines spécificités que sont le port de l’uniforme et du découpage académique. Une séance d’explication et d’information des étudiants a été organisée le 6 février 2017 portant sur un bref aperçu du système charte et éthique de l’université, la description des différentes filières et parcours de l’U-Man, le mode d’évaluation des unités d’enseignement, les consignes de sécurité sur le site de l’université du fait des travaux…

Soucieux du bien-être de nos étudiants, le président de l’U-Man a entrepris d’importantes démarches auprès des solutions diligentes aux problèmes de logements, de transport et de restauration des étudiants. Ainsi 2 sites de substitution à la cité universitaire dont la construction quelque peu en souffrance ont été identifiés et sont quasiment acquis. Il s’agit du site de cantonnement de l’ex mission des nations unies en Côte d’Ivoire d’une capacité d’absorption de 1000 étudiants et le centre d’hébergement, du transport et même la restauration car le restaurant universitaire sera bientôt achevé.

«Nous voulons remercier le lieutenant-colonel Fofana Losseni, commandant du bataillon de sécurisation du grand ouest qui a mis à la disposition de l’U-Man, un véhicule climatisé de 14 places pour le transport du personnel », a confié le professeur Coulibaly Lacina président de l’U-Man.

Doumbia Balla Moîse

(District des Montagnes)

