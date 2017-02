Deuil en Côte-d’Ivoire: La 1ère Dame Dominique Ouattara aux côtés des ministres Bandama et Abinan

Par Mahamadou Sala Dembélé

De retour au pays en fin de semaine passée, la Première Dame, Dominique Ouattara a tenu ce mardi 14 février 2017, à aller témoigner son soutien aux Ministres Maurice Kouakou Bandama et Abinan K. Pascal suite aux décès de leurs parents. Bien qu’absente du pays au moment où le malheur a frappé ses deux membres du Gouvernement, elle a tenu à se rendre à leurs côtés pour leur exprimer son affliction et tout son soutien.

C’est par le domicile du Ministre de la Culture et de la Francophonie situé à la Riviera Attoban, à un jet de pierre du Commissariat du 30ème arrondissement que l’importante délégation de la Première Dame a commencé cette visite de soutien. En effet, l’épouse du chef de l’Etat était accompagné lors de cette visite de Madame Clarisse Kablan Duncan, épouse du Vice-Président, du Ministre Diakité Coty Souleymane, PCA du Fonds d’Entretien Routier (FER), de Madame Sarah Sacko Fadiga, ancienne Vice-Présidente de l’Assemblée Nationale et de bien d’autres personnalités. Par la voix du Ministre du Tourisme, M. Fofana Siandou, Madame Dominique Ouattara a relevé l’affinité qui lie le couple Présidentiel au Ministre Maurice Kouakou Bandama. Aussi, a-t-elle souligné par la voix de son porte-parole que malgré son absence du pays au moment où le deuil a frappé ce dernier, elle a tenu être présente ce jour pour témoigner son soutien au Ministre de la Culture et aux membres de sa famille. En outre, pour matérialiser son soutien à la famille éplorée, elle a offert la somme de 5 millions F CFA.

Après cette étape, la délégation de la Première Dame s’est rendue au domicile du Ministre Abinan K. Pascal. Ce dernier a perdu sa mère, Madame Bossombla Anoumtche Marie, le 25 novembre 2016. Lors de cette étape, l’épouse du chef de l’Etat a souligné les liens forts qui la rattachent à l’actuel Ministre de la Fonction Publique. Elle lui a traduit toute son affliction et son soutien suite au décès de sa mère. Elle a également la somme de 5 millions F CFA à ce dernier et aux membres de sa famille afin de les soutenir.

