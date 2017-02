Libération de nos confrères en Côte-d’Ivoire: L’association de la Presse étrangère reste préoccupée (apeci)

Liberation de nos confrères declaration apeci

DECLARATION DE L’ASSOCIATION DE LA PRESSE ETRANGERE

EN COTE D’IVOIRE

– Coulibaly Vamara, directeur de publication de ‘’Soir Info’’ et de ‘’L’Inter ‘’

– Yacouba Gbané, directeur de publication de ‘’Le Temps’’ et ‘’LG Infos’’

– Bamba Franck Mamadou, directeur de publication de ‘’Notre Voie’’

– Hamadou Ziao, rédacteur en chef de ‘’L’Inter’’ – Ferdinand Bailly, journaliste à ‘’Le Temps’’ et Jean Bédel Gnago, correspondant de ‘’Soir Info’’ à Aboisso, convoqués le 12 février 2017 par la brigade de recherche de la gendarmerie au motif qu’ils ont publié des informations relatives à un accord signé entre l’État de Côte d’Ivoire et l’unité des Forces spéciales qui s’était mutinée le mardi 7 février 2017.

L’Association de la Presse Etrangère en Côte d’Ivoire (APE CI), salue la mise en liberté provisoire de ses journalistes.

Toutefois, L’APE-CI reste préoccupée par la situation des conditions d’exercice du métier de journaliste en Côte d’Ivoire, car les confrères demeurent toujours poursuivis par la Justice.

L’APE-CI demande l’abandon des poursuites engagées contre nos confrères.

Fait à Abidjan le 12 Février 2017

La Présidente

M’ma Camara

