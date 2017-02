Info brève

M. Yao Noël précédemment Conseiller spécial et chef du département communication du Premier ministre de Côte d’ Ivoire et Ancien Directeur de la Rédaction de Lebanco.net, est de retour a ce même poste pour animer coordonner et booster l’équipe rédactionnelle.

Fait à Abidjan le 15 février 2017

Lebanco.net

