Au total, 2061 enseignants qui sont payés sur le budget de l’Etat, ne dispensent pas de cours dans les écoles parce qu’ils font des activités syndicales, a révélé le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara, invité de l’émission « Entretien avec » de la télévision nationale RTI1, dans la nuit de mardi à mercredi à Abidjan.

«Nous avons aujourd’hui 1314 enseignants syndicalistes, tous à Abidjan, qui ne travaillent pas et qui sont payés pour 92 syndicats. En plus de cela, nous avons 747 enseignants remplaçants (RPS) qui sont là et qui ne travaillent pas», a déclaré Kandia Camara.

AIP

Commentaires Facebook

Commentaires