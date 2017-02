Ligue des champions: Drogba (5e) derrière Cristiano, Messi, Benzema et Zlatan…top 10 des buteurs en activité

Alors que la Ligue des champions 2016-17 a débuté cette semaine avec les huitièmes de finale aller, projection sur le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire de cette compétition toujours en activité.

Un très beau casting.

Lorsqu’on jette un œil au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la coupe aux grandes oreilles, et qu’on ne prend que ceux qui jouent encore aux quatre coins du monde, on retrouve évidemment Cristiano Ronaldo et Lionel Messi tout en haut. Les deux ennemis de toujours vont d’ailleurs se disputer la course aux cent buts pendant cette phase finale.

Derrière ce duo, c’est bien Karim Benzema qui prend la troisième marche de ce podium. Le Français, devancé par Raul (71), van Nistelrooy (60), Chevtchenko (59), Henry (51) dans le classement de tous les temps, est donc le troisième meilleur buteur en activité avec cinquante réalisations (à égalité avec Filippo Inzaghi).

Un classement qui, d’ici peu, devrait perdre trois représentants qui pourraient rejoindre la case des «retraité» d’ici à quelques années: Zlatan Ibrahimovic (35 ans), Didier Drogba (38 ans) et Samuel Eto’o (35 ans).

Le classement des meilleurs buteurs de la Ligue des champions encore en activité.

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) : 96 buts.

2. Lionel Messi (FC Barcelone) : 93.

3. Karim Benzema (Real Madrid) : 50.

4. Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) : 49.

5. Didier Drogba (sans club) : 44.

6. Thomas Müller (Bayern Munich) : 38.

7. Robert Lewandowski (Bayern Munich) : 37.

8. Wayne Rooney (Manchester United) : 34.

9. Samuel Eto’o (Antalyaspor) : 33.

10. Sergio Agüero (Manchester City) : 31.

Avec Francefootball.fr

Commentaires Facebook

Commentaires