Côte-d’Ivoire: Plus de 15 mille FCFA à débourser pour une CNI, subir des tracasseries et attendre 3 mois

Par Connectionivoirienne

Etablissement d’une carte nationale d’identité – La croix et la bannière

La « guerre de la carte nationale d’identité » évoquée par les rebelles de 2002 avait amené l’Etat de Côte d’Ivoire, dans le cadre de la résolution de la crise ivoirienne à prendre en charge les coûts de production et de délivrance de la carte nationale d’identité (CNI). Le requérant, au cours des audiences foraines en 2009, n’avait qu’à produire simplement un extrait d’acte de naissance sans débourser un sou et le tour était joué.

A présent, en 2017, s’offrir la fameuse Cni ou la simple attestation administrative d’identité relève du cauchemar tant les tracasseries et les coûts sont prohibitifs. Depuis juin 2014, en effet, un décret pris en conseil des ministres a énoncé les conditions d’établissement, d’obtention et de forme de la Carte nationale d’identité. « Ce décret confie à l’Office Nationale d’Identification (ONI), conformément à ses attributions, le soin d’effectuer l’identification des ivoiriens, d’établir et de délivrer aux requérants, la Carte Nationale d’Identité. L’enrôlement du requérant, qui doit être âgé de 16 ans ou plus, est fait sur la base d’un certificat de nationalité et d’un extrait d’acte de naissance », indique le communiqué du conseil des ministres du 4 juin 2014. Le même conseil des ministres a fixé à 5 000 FCFA le coût du timbre. L’ancien coût avant ce décret, faut-il le rappeler, était de 1000 francs.

Que se passe-t-il dans la pratique ?

La carte d’identité s’obtient aujourd’hui au bout d’un long processus. De l’établissement de l’extrait de naissance et du certificat de nationalité à l’enrôlement proprement dit. Un extrait de naissance s’établit officiellement à 750 FCFA dans les sous-préfectures et mairies. Le certificat de nationalité coûte officiellement 3 000 FCFA mais s’obtient dans la pratique à 5 000 CFA dans les tribunaux. Quand vous avez ces deux papiers, il faut vous rendre dans une agence du Trésor public pour acheter une quittance de 5 000 FCFA sur présentation d’une photocopie du certificat ou de l’extrait (25 F). Ici il faut se réveiller de bonne heure pour faire la queue au risque d’attendre le lendemain.

Une fois la quittance obtenue, rendez-vous dans un centre d’enrôlement pour celui qui a besoin d’une Cni et au commissariat pour celui qui sollicite une attestation d’identité. Dans une commune comme Yopougon, il n’existe qu’un seul centre d’enrôlement de l’Oni situé dans les locaux des services techniques de la mairie à Sideci Lem. Ici, officiellement, l’enrôlement est gratuit. Mais l’engorgement est tel qu’il faut corrompre les agents pour pouvoir introduire son dossier. Sans cela, le requérant défilera pendant plusieurs jours. On débourse entre 1500 et 2000 FCFA dans les mains de passeurs à la solde des agents. Et quand vos données biométriques sont enregistrées, le délai minimum pour avoir la fameuse pièce est de trois mois. Mais le requérant a la possibilité de le raccourcir en déboursant entre 3 000 et 5 000 FCFA.

Pour les demandeurs de l’attestation d’identité, en plus de la quittance de 5 000 FCFA, il faut débourser 3 000 CFA au commissariat représentant les frais de timbre, de la photo d’identité et de la fiche à imprimer.

A Yopougon où nous avons fait le tour, seul un commissariat délivre les attestations d’identité, celui du 19e arrondissement au Toit-Rouge. Il faut se réveiller à 3 h du matin pour espérer figurer sur la liste du jour bloquée à 30 personnes.

Tout compte fait, le coût de revient de la Cni se situe entre 12 mille et 17 mille FCFA. Il va au-delà quand on ajoute les frais de déplacement et de transport pour se faire établir les papiers nécessaires.

Voilà où nous en sommes. De sorte que ne vont se faire établir une Cni que ceux qui en ont vraiment besoin pour certaines opérations. Notamment, les élèves et étudiants pour les besoins de concours ou autres dossiers administratifs.

La guerre de la Carte nationale d’identité a-t-elle vraiment eu lieu en Côte d’Ivoire ?

SD à Abidjan

Commentaires Facebook

Commentaires