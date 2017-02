Côte d’Ivoire: Le gouvernement annonce la fermeture de la décharge d’Akouédo pour cette année

Par Ange Tiémoko

La ministre ivoirienne de la Salubrité, Anne Désirée Ouloto a annoncé jeudi à Abidjan, la fermeture de la décharge publique à ciel ouvert d’Akouédo, la plus grande de Côte d’Ivoire, située dans la commune de Cocody, à l’Est Abidjan, pour fin 2017 au plus tard, lors d’une rencontre avec la presse.

« Je peux garantir que la décharge d’Akouédo sera fermée cette année (2017) et le site réhabilité », a déclaré Mme Ouloto, ajoutant que cette fermeture sera « conditionnée par l’ouverture de plusieurs centres d’enfouissement technique », plus « modernes » pour la gestion des déchets.

Estimée à 4.500 tonnes en 2015, la production quotidienne de déchets en Côte d’Ivoire, a doublé en 2016, soit plus de 9.000 tonnes, et le « niveau d’insalubrité dans la plupart des villes et communes reste élevé », selon les autorités ivoiriennes.

« Un code de la salubrité permettant de sanctionner tout contrevenant (aux règles de préservation du cadre de vie) est en cours d’élaboration », a fait savoir Anne Ouloto, précisant que l’entrée en vigueur du texte est prévue « le 05 mars », au lendemain du lancement de « l’opération grand ménage ».

« La première sanction va commencer à partir du 05 mars », a prévenu la ministre qui a invité chaque Ivoirien « à tirer les leçons » d’un cadre de vie malsain.

Le 1er février, à l’issue d’un Conseil des ministres, le gouvernement ivoirien a annoncé le lancement le 04 mars de l’opération dénommée le « grand ménage », une activité « d’envergure nationale » , pour « endiguer » le problème de l’insalubrité en Côte d’Ivoire.

Samedi, Anne Ouloto a affirmé lors d’une rencontre que la Côte d’Ivoire qui investit chaque année « des dizaines de milliards » pour « l’amélioration du cadre de vie de ses populations, a « tout ce qu’il faut pour lutter contre » l’insalubrité.

ATI avec Michèle Irié

Alerte info/Connectionivoirienne.net

