La tÃ©lÃ©vision nationale en CÃ´te-dâ€™Ivoire en tÃªte des chaines les plus suivies (MÃ©diamÃ©trie)

Par Hamsatou ANABO

La télévision nationale ivoirienne (RTI) est en tête des chaines les plus suivies entre septembre et novembre 2016 à Abidjan et Bouaké (centre ivoirien), avec une audience d’un million de téléspectateurs, selon un classement de Médiamétrie transmis jeudi à ALERTE INFO.

Classée première, La radiotélévision ivoirienne (RTI 1), devance Novelas Tv, une chaine dédiée exclusivement à la diffusion des feuilletons latino-américains, avec un audimat de 600.000 à un million de téléspectateurs.

France 24, la télévision française d’informations internationales en continu, se classe en septième position avec 200.000 téléspectateurs après Canal+sport, quatrième du classement.

Al Bayane, arrive en tête du classement des radios. La radio religieuse ivoirienne a enregistré 250.000 auditeurs, suivi de la Radio France internationale (RFI), la deuxième station la plus écoutée à Abidjan et Bouaké.

Onuci FM, la radio est Nations unies en Côte d’Ivoire, est à la 13e position avec plus de 50.000 auditeurs, après Nostalgie FM et Vibe radio. La radio nationale catholique, quant à elle, est la 10e du classement.

Dans la capitale économique ivoirienne et le centre ivoirien, 87% de la population âgée de 15 ans et plus ont un smartphone, 19% un ordinateur, 14% une tablette, dont 19% se connecte sur internet par jour, selon les chiffres de Médiamétrie.

Avec environ 23 millions d’habitants, la Côte d’Ivoire a une seule télévision nationale et plusieurs chaines de radios privées, commerciales, communautaires, et en ligne.

