Côte d’Ivoire-Agrobusiness: Les premières listes de souscripteurs à rembourser, connues dès lundi (Ministère)

Les premières listes de souscripteurs de l’Agrobusiness seront disponibles dès lundi en vue de leur remboursement, a annoncé, jeudi, le conseiller technique du ministre de l’Economie et des Finances, en charge des questions financières, Koné Drissa. Lors d’une conférence de presse, M. Koné a invité l’ensemble des souscripteurs à se rapprocher des agences du Trésor public à Abidjan et à l’intérieur du pays, munis de leurs contrats, de la photocopie de leurs pièces d’identité et des états de versements, à l’effet de se faire connaître pour l’établissement de listes fiables. Il a indiqué être en contact avec les organisations de souscripteurs en vue d’un « dénouement heureux » de la question.

