Le Trésor de Côte-d’Ivoire à la recherche de plus de 1200 milliards de Fcfa [2 milliards d’euros]

Le Trésor public devra collecter plus de 1227 milliards F CFA au titre des ressources provenant du marché des capitaux, a confié jeudi, le directeur de cabinet adjoint du ministre de l’Économie et des Finances, Bernard Akpesse Yapo «

Quant aux recettes issues des partenariats extérieurs, nous attendons un montant prévisionnel de plus de 1252 milliards de francs CFA », a déclaré, lors du séminaire bilan du Trésor public et perspectives 2017, le directeur de cabinet Adjoint du ministre de l’Économie et des Finances.

Bernard Akpesse Yapo a indiqué que pour y parvenir, la direction du Trésor public devra mettre en œuvre les actions visant à réaliser les cinq objectifs spécifiques à savoir la mobilisation et l’optimisation des ressources.

