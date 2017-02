Côte d’Ivoire: Mabri chez Bédié et Ouattara, vers un retour de l’UDPCI au gouvernement ?

Mabri Toikeuse reçu par Ouattara, ce qui se prépare

Afrikipresse

Le président de l’Union pour la démocratie et la paix (Udpci) Albert Mabri Toikeuse, limogé du gouvernement après son refus de se plier aux choix de candidats opérés par les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara dans le cadre du Rhdp(Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix), lors des législatives de décembre 2016, a été reçu jeudi 16 février 2017, par le président de la République, Alassane Ouattara.

La rencontre fait suite à des échanges préliminaires entre le Président Bédié et le ministre Mabri.

Ouattara et Mabri ont parlé du renforcement du Rhdp et des moyens d’aplanir les différences de vision intervenues lors des investitures pour les élections législatives de décembre dernier .

Joint par téléphone, un proche du Président de l’Udpci a laissé entendre que «l’option d’un retour au gouvernement n’a pas été exclu au cours des échanges».

Des sources font état de ce que le poste de ministre auprès du Président, chargé du dialogue politique en remplacement de Ahoussou Jeannot annoncé au Sénat, pourrait échoir au Président de l’Udpci.

Chris Monsékéla

