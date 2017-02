Côte-d’Ivoire: Les députés des partis de Gnamien et Mabri ensemble dans un groupe parlementaire

Par Serge Alain KOFFI

Limogés ensemble du gouvernement en novembre 2016, les anciens ministres Mabri Toikeusse, président de l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) et Gnamien Konan, patron de l’Union pour la Côte d’Ivoire (UPCI), on décidé de former un groupe parlementaire unique et fort avec les députés issus de leurs formations politiques respectives.

« Nous avons décidé de former un groupe parlementaire fort avec nos alliés de l’UPCI », a déclaré Laurent Tchagba, secrétaire général de l’UDPCI, dans son discours, lors d’une cérémonie de vœux au président de cette formation politique, Mabri Toikeusse.

Membres des instances du parti ou simple militants de base, les partisans de Mabri Toikeusse se sont rassemblés pour sacrifier à la tradition de présentation de vœux à leur président.

Prenant la parole à la suite de son numéro deux, Mabri Toikeusse a précisé que son parti avait obtenu à l’Assemblée nationale sept sièges de députés à l’issue des élections législatives du 18 décembre 2016. Ces élus auxquels vont s’ajouter les trois de l’UPCI devraient former un groupe parlementaire, a-t-il poursuivi.

Mabri Toikeusse et le ministre de l’Habitat, Gnamien Konan, membres du gouvernement depuis l’accession au pouvoir d’Alassane Ouattara dont ils étaient des alliés au sein de la coalition gouvernementale, avaient été démis de leurs fonctions le 25 novembre.

Leur limogeage était intervenu dans un contexte de dissensions entre leurs formations politiques et le Rassemblement des républicains (RDR), le parti présidentiel.

N’ayant pas réussi à s’accorder avec le RDR sur des candidatures communes sous la bannière de la coalition gouvernementale, les partis de Mabri Toikeusse et de Gnamien Konan ont choisi d’aligner leurs propres candidats dans de nombreuses circonscriptions face à ceux du pouvoir.

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Commentaires Facebook

Commentaires