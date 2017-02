Gnonzié à propos de l’arrestation des journalistes en Côte-d’Ivoire: « Le public ne sait toujours pas la vraie information »

Par Connectionivoirienne

«En inculpant les journalistes, le public ne sait toujours rien de la vraie information, et la rumeur va continuer»

Pour sacrifier à la tradition, les militants du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage (Rpp), venus de tous les horizons du pays, ont organisé une cérémonie de présentation de vœux de nouvel an à leur président, Ouattara Gnonzié. C’était le samedi 18 février dernier, au siège dudit parti sis à Cocody cité Arcade. A cette occasion, le patron du Rpp n’est pas allé avec le dos de la cuillère, pour assener ses vérités au pouvoir d’Abidjan vis-à-vis de la violation de la liberté d’expression et à l’arrestation récente des 6 journalistes.

« Les médias publiques ont été invitées, mais ont brillé de leur absence… Pour ceux qui sont au pouvoir, les Ivoiriens se limitent à eux. Concernant les mutineries, on a interpellé et inculpé à tort des journalistes pour propagation de fausses informations. Journaliste de formation moi-même, je n’ignore pas les précautions dont on doit s’entourer lorsqu’il s’agit de traiter des informations relatives à la Défense nationale. Cette disposition de prudence a pour objet de veiller à ce que des stratégies visant à assurer la sécurité de la Nation ne se trouvent sur la place publique. Or, à ma connaissance, après lecture des journaux et articles incriminés, il n’apparaît nulle part des informations relevant du secret militaire dont la publication exposerait la nation aux assauts de l’ennemi extérieur », a martelé Ouattara Gnonzié, président du Rpp. Et de poursuivre: « Dans cette affaire, il s’agit plutôt d’un cas de rétention ou de camouflage de l’information par l’autorité qui, par le vide ainsi créé, a fait naître la rumeur. L’Etat a un devoir et une obligation d’information du citoyen, surtout quand celle-ci relève de l’intérêt public. En inculpant les journalistes pour diffusion de fausses informations, le public ne sait toujours rien de la vraie information. Et la rumeur va donc continuer de plus belle, avec ou sans les journalistes ».

Selon lui, le Gouvernement doit veiller à ce que la liberté d’opinion, ainsi que le devoir et l’obligation d’information du public, deviennent une réalité en Côte d’Ivoire. A leur tour, les différents responsables du Rpp se sont succédés au pupitre pour présenter les vœux dudit parti à leur premier responsable tout en l’encourageant à poursuivre le combat. C’est pourquoi, Prof. Dominique Koffi Tougbo, secrétaire général adjoint du Rpp, a indiqué que les militants et sympathisants ne ménageront aucun effort pour continuer le combat. Et que l’œuvre commune est l’acquisition durant les 12 mois à venir, plus de vigueur, d’unité et étendre la participation victorieuse du Rpp aux futurs scrutins. Ce, pour conquérir le pouvoir, c’est-à-dire recueillir le suffrage du peuple et être à son service.

Infos AC

Commentaires Facebook

Commentaires