Affaire agro-business Côte-d’ivoire: 5000 souscripteurs enregistrés dont 1500 à l’intérieur

L’opération de recensement des souscripteurs dans l’agro-business , en vue du remboursement des sommes initiales au profit de ceux qui n’ont jamais rien reçu , semble se dérouler bien.

Les chiffres livrés par le Trésor public , au terme de la première journée de l’opération d’inscription des souscripteurs des sociétés d’agrobusiness font état de 5. 000 personnes enregistrées dans les 85 sites repartis sur l’ensemble du territoire national. 1.500 souscripteurs ont été reçus dans les 45 sites de l’intérieur du pays.

Malgré les incidents survenus le lundi 20 février 2017 à Abidjan-Plateau , cette opération d’inscriptions des souscripteurs décidée par le gouvernement a pu se poursuivre aussi bien dans la capitale économique et administrative ( 3500 inscrits) , que dans les villes de l’intérieur du pays.

Revenant sur ces incidents , une source proche du Trésor public a indiqué qu’une quinzaine de chaises ont été saccagées dans les bousculades. « Ceux qui voulaient empêcher le bon déroulement de cette opération ont été vite maîtrisés et les choses sont rentrées dans l’ordre», a précisé notre interlocuteur.

« D’une manière générale , l’opération s’est bien déroulée. À la rotonde , des mouvements sont survenus autour de 10h. Un groupe d’individus a voulu empêcher le bon déroulement de l’opération. Cet incident a vite été circonscrit par les forces de l’ordre. Notamment un renfort des éléments du District d’Adjamé et la BAE , en plus des 17 agents de la Préfecture de Police et du Commissariat du 1erArrondissement. L’opération se poursuit jusqu’au samedi 25 février 2017. Le Comité de veille rassure et invite une fois de plus les souscripteurs à se faire enrôler en vue de faciliter le remboursement des capitaux propres investis par les souscripteurs, sur la base des fonds disponibles sur les comptes gelés depuis le 06 janvier 2017», précisent les services du Trésor public.

Les sites retenus pour cette opération sont les suivants : la rotonde de la Cité Financière au Plateau, toutes les Trésoreries des Communes d’Abidjan, de Bingerville et de l’intérieur du pays. Les souscripteurs devront se munir d’une pièce d’identité en cours de validité , d’une copie du contrat de souscription , du ou des reçus délivrés par le promoteur au moment de la souscription , des reçus de versement à la banque. Ils devront aussi indiquer leurs contacts téléphoniques.

Ceux qui sont à l’étranger devraient donner des procurations dûment légalisées et authentifiées , en plus des documents cités plus haut.

O. D

