Côte d’ivoire – Les six journalistes inculpés comparaîtront

Les six journalistes de la presse privée, écroués mi-février par un juge d’instruction du tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau comparaitront durant un procès dont la date reste encore à préciser.

En effet, selon nos informations, le ministère public n’est pas prêt à lâcher l’affaire malgré les nombreux appels au respect de la liberté de la presse.

Selon certaines sources, le Parquet ivoirien évoque l’article 174 du code de procédures pénale de 1981, lié à l’article 69 de la loi sur la presse 2014.

Les six journalistes des quotidiens le Temps, Soir Info, l’Inter et Notre Voie pourraient écoper de jusqu’à 5 ans de prison et entre 300 mille et 3 millions Fcfa d’amende.

Le ministre Bruno Koné, en charge de la Communication, s’était dit «peiné de voir des journalistes dans les liens de la détention», après l’interpellation et la détention des six journalistes pour «divulgation de fausses informations » sur la mutinerie des soldats des Forces spéciales d’Adiaké.

SK

Commentaires Facebook

Commentaires