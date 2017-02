Par Ange Tiémoko

Des élèves des Lycées et collèges de plusieurs villes ivoiriennes, dont Abidjan (capitale économique) ont manifesté mardi matin dans les rues pour réclamer la mise en liberté de leurs « camarades arrêtés » par la police, le 14 février à Bouaké (Centre), ont rapporté des témoins à Alerte info.

« A Abidjan, Bingerville (banlieue à l’Est de la capitale économique), Gagnoa, Daloa (Sud-ouest), des centaines d’élèves ont manifesté dans les rues jusque dans l’après-midi », selon plusieurs témoins..

Les élèves dont certains se réclamaient de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI, plus important syndicat ivoirien d’élèves et étudiants) scandaient : « libérez nos camarades ».

A Cocody (Est d’Abidjan), où ces manifestants ont tenté de perturber les cours dans plusieurs autres établissements, dont le Lycée français, Jean Mermoz, l’intervention de la police à coup de gaz lacrymogène a fait deux blessés qu’elle a ensuite embarqués, selon des riverains..

Les 14 et 15 février, des élèves avaient violemment manifesté dans les rues de Bouaké pour réclamer des congés de février supprimés, lors d’une réorganisation du calendrier scolaire, par la ministre de l’Education, Kandia Camara.

La police intervenue a interpellé au moins sept d’entre eux, à qui elle reproche de « troubler l’ordre public, de perturber des cours, et de poser des actes de vandalisme ».

Fin janvier, à l’issue d’une grève générale de trois semaines des fonctionnaires ivoiriens pour réclamer entre autres, le paiement de stock d’arriérés de salaires, Mme Kandia Camara a décidé du réaménagement du programme scolaire, supprimant ainsi les congés habituels de février et réduisant à cinq jours ceux de pâques.

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Commentaires Facebook

Commentaires