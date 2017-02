Côte-d’Ivoire: Le Roi du Maroc annoncé à Abidjan pour une visite officielle de 5 jours

(AIP)-Le Roi du Maroc, Mohammed VI, est attendu à Abidjan vendredi pour une visite officielle de cinq jours, a appris l’AIP de source proche du ministre ivoirien des Affaires étrangères. Le souverain chérifien qui effectue, pour la seconde fois, une visite officielle sur le bord de la lagune Ebrié en deux ans, a entamé un périple dans les pays subsahariens depuis le retour de son pays au sein de l’Union africaine. Ainsi, après Juba pour sa première visite officielle au Soudan du Sud, avant d’effectuer une visite privée au Gabon, début février, le Roi Mohammed VI se rendra dans plusieurs africains, notamment le Ghana, la Zambie, le Mali, le Kenya, la Guinée et la Côte d’Ivoire. « Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations…

Hôpital Mère-Enfant de Bingerville: La Fondation Lalla Salma va bientôt construire une maison de vie pour les enfants atteints du cancer

La Fondation de Son Altesse Royale Lalla Salma, épouse du Roi Mohammed VI du Maroc va bientôt construire une maison de vie pour l’accueil des enfants atteints du cancer et de leur famille dans l’enceinte de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Les détails de la réalisation de ce projet ont été donnés, lors d’une réunion entre une délégation de la Fondation Lalla Salma et les membres de la Fondation Children Of Africa conduite par Madame Dominique Ouattara, Présidente de cette Fondation, le mardi 21 février 2017 à Cocody. Ce centre vient en appui au centre d’oncologie pédiatrique de l’HME de Bingerville. La maison de vie va comprendre une vingtaine de chambres, une administration, un espace de soin et un espace de jeu pour les enfants. Elle va permettre de diminuer le taux d’abandon des soins dû à la durée du traitement et parfois à l’absence de centre d’hébergement des parents des enfants malades.

Après la rencontre avec Madame Dominique Ouattara, Fondatrice de Children Of Africa, le Dr Chami Khazra, chef de délégation de la Fondation Lalla Salma a bien voulu nous situer sur l’objet de cette réunion. «Sur une invitation de son Excellence Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire, nous avons eu une réunion dont l’objet était la construction de la Maison de vie pour les enfants atteints de cancer et leur famille à Abidjan. Il s’agit d’un projet bien réfléchi entre son Excellence la Première Dame et son Altesse Royale, la Princesse Lalla Salma, épouse de sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il s’agit, donc, d’un projet qui va permettre à bon nombre d’enfants ivoiriens de bénéficier de soin de qualité à l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville où un service d’oncologie-pédiatrique a été construit, et qui va bientôt démarrer ses activités. Cette maison de vie est un concept qui va permettre aux enfants de poursuivre leur traitement du début jusqu’à la fin. Il va permettre d’augmenter le taux de guérison des enfants atteints de cancer, mais aussi, de diminuer le taux d’abandon des enfants qui démarrent leur traitement. Généralement, cet abandon est dû à l’absence d’un centre d’hébergement à proximité du centre d’oncologie », a-t-il expliqué.

Avant cette réunion, l’équipe de la Fondation Lalla Salma conduite par le Dr Chami Khazraji, a visité le chantier de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville.

