Immigration clandestine: La Côte-d’ivoire en tête des arrivées en Italie avec 839 migrants, du 1er janvier au 15 février (OIM)

Par Roland KLOHI

Avec 839 migrants, la Côte d’ivoire est en tête des arrivées en Italie via la mer méditerranée, du 1er janvier au 15 février, contre 332 au cours de la même période en 2016, a indiqué l’Organisation pour les migrations (OIM), sur son site internet.

Le pays devance ainsi, au cours de cette période, la Guinée (796) et le Nigéria (483).

En 2016, la Côte d’Ivoire avec 12.396, s’est positionnée comme le quatrième pays comptant le plus de migrants débarquant sur les côtes italiennes derrière le Nigéria (37.551), l’Erythrée (20.718) et la Guinée (13.342), mais devant la Gambie (11.929) et le Sénégal (10.327).

De janvier à décembre 2016, ce sont au total pas moins de 363.401 migrants (tous pays confondus) qui sont arrivés par la mer sur les côtes européennes.

5.083 ont péri au cours de leur tentative.

Cette année, au moins 272 ont déjà perdu la vie dans la méditerranée.

RKO

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Commentaires Facebook

Commentaires