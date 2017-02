Côte d’Ivoire – Les ONG des droits de l’homme désormais exemptées de toutes poursuites judiciaires

La Côte d’Ivoire a décidé d’exempter les défenseurs des droits de l’homme de toutes poursuites judiciaires, conformément au décret portant modalités d’application de la loi du 20 juin 2014 sur la promotion et la protection des défenseurs des droits de l’homme adopté en conseil des ministres mercredi. Ce décret prescrit, notamment, que les défenseurs des droits de l’homme ne peuvent faire l’objet de poursuite, de recherche, d’arrestation et de détention pour les opinions émises et les rapports publiés dans l’exercice de leurs activités.

