Côte-d’Ivoire: Des marchandises frauduleuses d’un valeur de 100 millions FCFA interceptées à Ferkessédougou

Un camion transportant environ 100 millions F CFA de marchandises non déclarées en douane a été intercepté par la brigade de Ferkessédougou dans la nuit de mardi à mercredi. Le camion, d’immatriculation ghanéenne, avait dévié de la route internationale bitumée, et roulait sur des pistes détournées, lorsqu’il est tombé dans une embuscade tendue par les douaniers alertés. L’opération s’est déroulée en pleine brousse, dans la zone de Tongon, entre 21h00 à 1h00 du matin, a précisé le chef de la brigade, le Lt Serey Doh Célestin. Des inscriptions sur les emballages laissaient croire que la marchandise était destinée à plusieurs commerçants ivoiriens. Il y avait toute sorte d’articles et produits dont des pneus et des téléviseurs.

AIP

Commentaires Facebook

Commentaires