Arrivée du roi Mohammed VI en Côte-d’Ivoire pour une nouvelle visite d’ « amitié et de travail »

Par Edwige Fiendé

Le roi du Maroc Mohammed VI est arrivé vendredi soir à Abidjan pour une visite d’ »amitié et de travail » de quatre jours en Côte d’Ivoire. Il a été accueilli à sa descente d’avion par le président ivoirien Alassane Ouattara. Une rencontre bilatérale avec M.Ouattara, la signature d’accords de coopération, et la visite des projets financés par le Maroc, sont au menu de cette visite, dans le cadre d’une tournée africaine qui l’a conduit en Zambie et en Guinée.

Fin janvier, le Maroc a réintégré L’Union africaine (UA), après l’avoir quitté en 1984, pour protester contre l’admission de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), proclamée par le Front Polisario au Sahara occidental.

Mohammed IV visite régulièrement la Côte-d’Ivoire depuis l’accession de monsieur Ouattara au pouvoir, avec lequel il entretient de bonnes relations.

Les entreprises marocaines sont arrivées ces dernières années plusieurs fois en tête des investissements privés en Côte-d’Ivoire, devançant la France, partenaire historique du pays, en perte de vitesse.

Le pouvoir d’Abidjan a fait face depuis le début de cette année à de nombreux troubles sociaux, dont plusieurs mutineries de soldats, couplées à une grève récente des Fonctionnaires de l’Etat. La situation semble être moins tendue depuis une dizaine de jours.

