Un paysan de cacao en Côte-d’Ivoire gagne 85 centimes d’euro par jour

Les producteurs ivoiriens de cacao gagnent en moyenne 91 centimes [0,85511 EUR] par jour et vivent en dessous du seuil local de pauvreté. La multinationale zurichoise promet d’agir pour améliorer leur sort, mais son plan risque de faire baisser les prix

Au taux de change du jour, un producteur des fèves de cacao en Côte d’Ivoire gagne 91 centimes suisses par jour. Cette situation concerne 700 000 paysans dont dépendent directement cinq millions des membres de leurs familles. Ce pays d’Afrique de l’ouest est premier producteur mondial – 1 million 750 mille tonnes par année, soit 42% , d’une matière première qui est à la base d’une industrie chocolatière multimilliardaire aux Etats-Unis et en Europe. La Côte d’Ivoire compte 24 millions d’habitants et le PIB par habitant est de 1500 francs par an.

Ce constat est dressé dans une étude menée conjointement par le premier chocolatier suisse Barry Callebaut et l’Agence française de développement et qui a été publiée cette semaine. Les auteurs affirment que «malgré le nombre croissant de projets d’aide au développement destinés à ce secteur, la plupart des producteurs ivoiriens de cacao vivent toujours très au-dessous du seuil de pauvreté». Ils soulignent aussi que les communautés cacaoyères sont souvent dépourvues de services et d’infrastructures de base telles que les écoles, les centres de santé ou encore des puits d’eau potable.

La surproduction ne concerne pas que la Côte d’Ivoire. Elle est mondiale, raison pour laquelle, les cours sont baissiers. Vendredi, la tonne valait 2067 dollars, contre 2900 une année plus tôt.

