Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara et les femmes

Comment le régime Ouattara gère la parité hommes/femmes

«Au titre du Ministère de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité, en liaison avec le Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère de l’Economie et des Finances; Le Conseil a adopté une communication relative à l’organisation de la Journée Internationale de la Femme (J.I.F), édition 2017. »

Cette célébration aura lieu le 08 mars 2017 à Adzopé et, au regard du contexte national marqué par l’ambition du Gouvernement d’améliorer les conditions de vie des femmes, le thème national retenu pour l’édition 2017 est « l’autonomisation économique de la femme pour une Côte d’Ivoire plus juste et plus équitable » a annoncé le communiqué sorti du conseil des ministres du 22 février 2017. Voir le dernier paragraphe du communiqué sur près de 15 communications.

Pourquoi un tel mépris pour la gente féminine alors qu’il figure dans la nouvelle constitution ivoirienne, article 36 que « l’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues et œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes dans l’emploi ( article 37). »

Mais en Côte d’Ivoire il n’y a pas que dans les communications du gouvernement que la femme occupe le dernier rang. Le machisme est réel et cela à tous les niveaux de responsabilités. Président (1homme) ; Vice président (1homme) ; Premier ministre (1homme) ; Gouvernement ( 6 femmes sur 33 ministre) ; Assemblée nationale ( 29 femmes sur 255 députés). Combien de femmes aurons nous aux sénatoriales, municipales et régionales ?

Rappelons le 8 mars célèbre la journée internationale des femmes. Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée Internationale des Femmes trouve son origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle, pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote. C’est une journée de manifestations à travers le monde : l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement les groupes et associations de militantes préparent des manifestations, pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications, afin d’améliorer la situation des femmes. La Journée internationale des femmes reste aujourd’hui d’une brûlante actualité. Car tant que l’égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer….

Philippe Kouhon à Paris

