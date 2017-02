Conflit Yakassé-Attobrou Côte-d’Ivoire: Des Akié ne veulent plus voir Rwamba Adama et Traoré Adama

Lu pour vous

Le mardi 21 février 2017, Patrick Achi s’est rendu dans le département de Yakassé Attobrou sous-préfecture d’Adzopé en Côte-d’Ivoire pour tenter de régler le conflit qui oppose les Akié au Djoula depuis le lundi 21 février. Une rencontre a eu lieu le même mardi entre le ministre et les deux parties belligérantes.

Comme à ses habitudes, l’envoyé du gouvernement a usé de menaces plutôt que de sagesse et de diplomatie. «Arrêtez de vous battre entre vous sinon le gouvernement arrêtera les travaux de bitume sur la voie qui mène à Yakassé.» Chantage et menaces comme nous le constatons.

Face à cette tentative d’intimidation, les Akiés ont manifesté une intransigeance «Nous voulons bien la paix mais pour ne plus que ce genre de situation se reproduise, nous exigeons le départ des personnes qui ont occasionné le conflit, en l’occurrence Adama Gazoil et Traoré Adama. »

Patrick Achi répondra qu’il est venu cette fois pour calmer les ardeurs, mais qu’il reviendra une autre fois pour régler le conflit. Les Akiés lui signifieront la non négociation de leur préalable.

Dès le lendemain mercredi 22 février matin, le griot informa le village en donnant un ultimatum de 48 heures à Rwamba Adama et Traoré Adama pour quitter Yakassé Attobrou.

Cet ultimatum devrait prendre fin hier à 00 heures. Nous restons ouïes sur la suite des évènements.

