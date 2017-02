Le Maroc veut adhérer à la CEDEAO

Par Connectionivoirienne

Juste quelques semaines après avoir fait son grand retour au sein de l’Union africaine, le Maroc annonce vouloir adhérer la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Le Maroc dont le Roi Mohammed VI est actuellement en tournée dans plusieurs pays africains , a en effet adressé un courrier dans ce sens à Ellen Johnson Sirleaf, la présidente en exercice de l’organisation sous-régionale.

Monrovia a rendu cette demande d’adhésion publique par la voix de sa présidente.

Le Maroc jouit depuis plusieurs décennies d’un statut d’observateur au sein de la CEDEAO. Désormais, le Maroc considère que « la famille africaine est sa famille de référence », confie un haut responsable du royaume chérifien.

« Depuis la conclusion du projet d’extension du pipeline ouest-africain entre le Maroc et le Nigeria en décembre dernier, les responsables politiques du royaume parlent de plus en plus ouvertement de leur intention de créer un pôle nord-ouest-africain. L’activisme de la monarchie marocaine dans cette partie de l’Afrique est manifeste depuis plusieurs années. Mohammed VI a effectué 23 visites dans 11 pays de la région, signant plusieurs centaines d’accords. », indique Jeune-Afrique.

