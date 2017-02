Côte-d’Ivoire: George Weah demande le soutien de Bédié pour la présidentielle de 2017 au Liberia

Par Connectionivoirienne

L’ancien ballon d’or 1995, le Libérien George Weah est à Abidjan pour un weekend, dans le cadre de sa recherche de soutien à sa candidature à la présidentielle libérienne de cette année 2017.

L’une des personnalités politiques ivoiriennes de premier plan que l’ex attaquant du Milan AC et du Paris St Germain a rencontré, n’est personne d’autre que l’ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié. La rencontre entre les deux hommes s’est tenue ce samedi au domicile de Bédié a Abidjan-Cocody.

« J’ai grandi en Côte-d’Ivoire pendant qu’il était président. Je suis venu saluer le père et le grand frère qu’il est et lui dire que nous sommes toujours dans la course, dans la politique. Le président Bédié Bédié a toute l’expérience requise», a indiqué Weah a sortie d’audience.

Weah sera à sa 3e tentative cette année après ses échecs aux présidentielles de 2005 et 2011.

