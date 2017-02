Côte d’Ivoire: L’ex-footballeur Pokou Laurent repose pour l’éternité dans son village de Tiassalékro

Décédé le 13 novembre 2016, à la Polyclinique internationale Sainte Anne-Marie (PIASM) d’Abidjan-Cocody, l’ex-footballeur international ivoirien Laurent N’Dri Pokou repose à jamais depuis samedi, au cimetière villageois de Tiassalékro, un quartier de la ville Tiassalé (Sud, région de l’Aggnéby-Tiassa).

Sa dépouille a été portée en terre à 13h30 minutes dans le caveau bâti pour la circonstance, en présence des membres du gouvernement dont les ministres François Amichia des Sports et des Loisirs et Mariatou Koné, de la Femme, de la Protection de la femme et de la Solidarité, des autorités administratives, coutumières et politiques, des amis, parents et connaissances venus nombreux lui rendre l’ultime hommage.

(AIP)

